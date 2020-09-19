Ученые назвали разрушительные последствия для мозга от COVID-19

Команда ученых из Йельского и Ливерпульского университетов, Университетского колледжа Лондона и Медицинской школы Икона провела исследование разрушительных последствия для мозга от COVID-19.

По данным исследователей, у 62 процентов пациентов с положительными тестами на коронавирус, у которых фиксировались психологические и неврологические осложнения, найдены повреждения в кровоснабжении мозга.

Также у них отмечались: инсульт, путанность сознания, воспаление тканей головного мозга. У многих пациентов основные симптомы коронавируса почти не выражались, зато фиксировались сильные поражения мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса. По данным ведомства, самыми устойчивыми из них оказались две единичных мутации – их находят в более чем 93 процентах образцов.