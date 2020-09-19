Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, полезные для улучшения качества сна.

По его словам, это вишня, бананы, помидоры, орехи, мед, сыр, оливки, брокколи и яйца. В них в значительном количестве содержится гормон мелатонин, при недостатке которого могут быть проблемы со сном.

Снизить уровень гормона способен яркий свет, например - от экрана мобильного телефона или компьютера. Поэтому специалист посоветовал отложить устройства в сторону за несколько часов до сна. Об этом Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее доктор Мясников назвал опасные для россиян привычки. По его мнению, пагубно на здоровье граждан сказывается употребление алкоголя или, к примеру, свиного сала.