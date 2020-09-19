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Представлены четыре сценария проведения «Евровидения-2021»

Кирилл Васин
07:33 19.09.2020
В качестве основного сценария рассматривается обычное проведение конкурса без ограничений.
Представлены четыре сценария проведения «Евровидения-2021»
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress

Организаторы «Евровидения» представили четыре варианта сценариев проведения конкурса в 2021 году, который должен пройти в Роттердаме (Нидерланды).

В качестве основного сценария рассматривается обычное проведение конкурса без ограничений. Согласно ему, конкурсанты смогут участвовать во всех мероприятиях. Данный сценарий планируют реализовать в случае, если ситуация с пандемией нормализуется.

Вторым вариантом выступает введение социальной дистанции в 1,5 метра между музыкантами и зрителями. В таком случае будут применены некоторые ограничения по числу делегаций.

Третьим вариантом является ограничения числа зрителей на арене, также некоторые конкурсанты смогут выступать удаленно, из своих стран.

И четвертый вариант, самый перестраховочный – полностью удаленное проведение конкурса, при котором все музыканты исполнят композиции из своих стран, после чего их включат в единое телешоу. Также отменяются дополнительные мероприятия.

То, какой вариант в итоге предпочтут организаторы, станет известно в начале 2021 года. Сценарии проведения конкурса опубликованы на сайте «Евровидения».

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.

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