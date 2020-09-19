В Раде рассказали, как пострадает Украина в случае блокировки «Северного потока-2»

Если «Северный поток-2» не будет достроен, США займутся развалом газотранспортной системы (ГТС) Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний.

«Америка не скрывает, что борьба с "Северным потоком" имеет своей целью захватить европейский рынок газа, заместив российский газ своим сжиженным газом», - отметил политик.

Он добавил, что, по его мнению, смена власти на Украине была спровоцирована США в том числе и из экономических побуждений. Одной из целей Штатов Загородний назвал ликвидацию ГТС страны, которая итак находится не в лучшем состоянии. Слова политика приводит сайт партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Ранее издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США сделку за отказ от санкций по «Северному потоку - 2»: в обмен на вложение ФРГ миллиарда евро в строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа Штаты должны забыть про санкции.