В стране и мире Мать с дочкой погибли при пожаре в частном доме в Красноярске Кирилл Васин В качестве причины пожара наряду с другими рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки. © Фото: 24.mchs.gov.ru В частном жилом доме в Ленинском районе Красноярска произошел пожар. В результате трагедии погибли два человека. Погибшими оказались шестилетняя девочка и ее мать. Отец семьи и семнадцатилетняя дочь смогли спастись, они доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа, начата проверка. В качестве причины пожара наряду с другими рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления регионального СК РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует