Мать с дочкой погибли при пожаре в частном доме в Красноярске
В качестве причины пожара наряду с другими рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки.
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В частном жилом доме в Ленинском районе Красноярска произошел пожар. В результате трагедии погибли два человека.
Погибшими оказались шестилетняя девочка и ее мать. Отец семьи и семнадцатилетняя дочь смогли спастись, они доставлены в больницу.
На месте работает оперативно-следственная группа, начата проверка. В качестве причины пожара наряду с другими рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления регионального СК РФ.