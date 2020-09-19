Названа дата начала астрономической осени

Осеннее равноденствие в этом году наступит 22 сентября. Оно станет началом астрономической осени в Северном полушарии Земли. Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

«В этот удивительный день, где бы вы ни находились, везде день будет равен ночи: на Северном полюсе, в России, на экваторе, в Австралии, на Южном полюсе», - приводит ТАСС слова Кошман.

Таким образом, после 22 сентября начнется сокращение светового дня – он будет уменьшаться примерно на 5 минут в сутки. В следующий раз день и ночь сравняются в день весеннего равноденствия, который ожидается в марте.