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Назван продукт для укрепления нервной системы

Анна Берестовая
05:47 19.09.2020
Один продукт может принести пользу сердцу, кишечнику и нервной системе.
Назван продукт для укрепления нервной системы
© Фото: pixabay.com

Включение в свой рацион питания умеренного количества бананов на постоянной основе может поспособствовать стабилизации нервной системы и хорошо воздействует на сердце. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Специалист объяснила, что этот фрукт богат полезными веществами (магний, калий, медь и марганец), каждое из которых выполняет свою функцию в организме. Кроме того, в бананах содержится достаточно много витамина B6.

«Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты», - цитирует врача АГН «Москва».

Пугачева указала, что предпочтение стоит отдать немного недозрелым бананам, так как они положительно влияют на состояние кишечника и полезны при сахарном диабете и атеросклерозе.

Диетолог обратила внимание на то, что в употреблении этого фрукта, несмотря на его полезность, стоит знать меру из-за довольно высокого содержания углеводов.

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