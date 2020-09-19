Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса

Александр Добровинский признался, что ему будет не хватать Эльмана Пашаева, являвшегося его оппонентом в судебном процессе по факту смертельного ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова.

В настоящее время Пашаев на год лишен адвокатского статуса и не может вести дела.

Юрист обозначил, что считает неэтичным высказываться в отношении решения коллег и давать комментарий произошедшему.

«Был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова», - цитирует его телеканал «360».

Эльман Пашаев был временно лишен статуса адвоката от Минюста после ряда публичных высказываний, касающихся дела артиста.