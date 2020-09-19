В стране и мире Синоптик назвал самый теплый месяц предстоящей зимы Анна Берестовая Зимние месяцы ожидаются не слишком суровыми. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Жителям России не нужно ждать излишне высоких температур этой зимой. О прогнозе на будущие месяцы рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Суровых и морозящих холодов также, скорее всего, не последует. «В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее», - отметил синоптик. Специалист обнадежил россиян в интервью радио «Комсомольская правда», объяснив, что, погода, судя по всему, будет «мягкой и довольно снежной», с умеренными морозами и без аномального тепла. Самым теплым месяцем предстоящей зимы, согласно специалисту, будет февраль. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует