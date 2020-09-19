«Все время здоровался»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве двух сестер в Рыбинске

Жительница дома, который расположен по соседству от того, где проживал подозреваемый в убийстве двух сестер в Рыбинске, рассказала о поведении мужчины. По словам пенсионерки Лидии Ливашовой, он был приветливый, всегда здоровался.

«Мы с его соседкой на скамейке сидели. Он все время здоровался: покурит, постоит и тут же уходит <...> Я бы никогда не подумала на него. Даже не было похоже, что он сидевший», - призналась женщина.

Как рассказали корреспонденту «Звезды» соседи подозреваемого, в квартиру мужчина переехал совсем недавно. Жилье досталось ему по наследству от умершей бабушки. Именно в этой квартире и произошла страшная трагедия, потрясшая не только Рыбинск, но и всю Россию. Тела двух школьниц обнаружила их мать. Сожитель женщины задержан. Мужчину нашли в кустах в одном из садоводческих товариществ.