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Уложено более 115 тысяч мешков с песком: военные продолжают укреплять дамбу в Ленинском районе ЕАО

Лина Давыдова
05:00 19.09.2020
Военнослужащие сводной группировки ВВО уложили более 115 тысяч мешков с песком, чтобы укрепить дамбу на участке протяженностью более 3,5 километров в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), оказывают всестороннюю помощь жителям Ленинского района, пострадавшим от воздействия паводка. Всего там работают более 700 военнослужащих. Они пытаются предотвратить образование новых аварийных ситуаций на участках насыпной дамбы в районе села Ленинское.

Из-за переполнения дамбы происходит ее систематический подмыв паводковыми водами из реки Амур, что создает угрозу ее прорыва. Сейчас разница уровней воды в защищенном дамбой участке составляет местами от 1,5 до 2,5 метров, что в случае прорыва защитных гидросооружений приведет к значительному ухудшению паводковой ситуации.

За сутки снижение уровня паводковых вод в районе затопления составило около 8 сантиметров, тем не менее опасная обстановка сохраняется.

Всего с начала работ, для усиления гидротехнических сооружений, наполнено и уложено более 115 тысяч мешков с песком для укрепления дамбы на участке протяженностью более 3,5 километров. Задействовано около 50 единиц техники.

Силами военнослужащих соединения производится укрепление основания дамбы на аварийных участках путем ее усиления мешками с песком. Оказывается всесторонняя адресная помощь пострадавшим жителям сел Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское. Военные помогают перенести бытовую технику, крупногабаритные вещи и продукты питания в безопасные места, а также восстанавливают дворовые постройки и ограждения. Особое внимание уделяется одиноким людям, старикам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями.

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