«До костей латыш»: врач из Риги похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Латвийский медик отказал в помощи посетителю больницы из-за того, что тот разговаривал на русском языке. Об этом случае специалист рассказал сам на интервью.
Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис, находился в больнице имени Страдыня в Риге, когда к нему обратился за помощью мужчина в футболке с надписью «Россия», поинтересовавшийся расположением родильного отделения.
Специалист сразу же обозначил, что не планирует давать консультацию на языке, отличном от государственного.
«Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском», - цитирует Фурманиса Sputnik Latvija.
Как указал врач, после его слов посетитель развернулся и ушел. Медик объяснил свое поведение тем, что является «до костей латышом».