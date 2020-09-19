«До костей латыш»: врач из Риги похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине

Латвийский медик отказал в помощи посетителю больницы из-за того, что тот разговаривал на русском языке. Об этом случае специалист рассказал сам на интервью.

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис, находился в больнице имени Страдыня в Риге, когда к нему обратился за помощью мужчина в футболке с надписью «Россия», поинтересовавшийся расположением родильного отделения.

Специалист сразу же обозначил, что не планирует давать консультацию на языке, отличном от государственного.

«Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском», - цитирует Фурманиса Sputnik Latvija.

Как указал врач, после его слов посетитель развернулся и ушел. Медик объяснил свое поведение тем, что является «до костей латышом».