Певица Анна Седокова в третий раз вышла замуж

Российская поп-звезда Анна Седокова и латвийский форвард, играющий в составе помосковного клуба «Химки» Яннис Тимма сыграли свадьбу. Об этом сама Седокова рассказала в пятницу в своих социальных сетях.

Артистка выставила фотографию со свадьбы и попросила подписчиков поздравить ее и ее нового супруга. Сама церемония состоялась еще 6 сентября этого года.

Этот брак стал третьим для 37-летней певицы. Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о предстоящей свадьбе с 28-летним футболистом в конце июля, пообещав стать лучшей супругой, другом и партнером для своего возлюбленного.