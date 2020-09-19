Ренессанс Пальмиры: как разрушенный боевиками древний город возвращается к мирной жизни

Маленьким жителям Тадмора, города вблизи руин Пальмиры, сложно представить, что не так давно в здесь бурлила жизнь, на улицах было не протолкнуться от людей и повсюду слышалась иностранная речь туристов, которые приезжали сюда со всего мира. Но так было до войны.

Пальмира несколько раз переходила из рук в руки. Здесь велись кровопролитные бои. От ударов артиллерии и взрывов бомб от многих зданий ничего не осталось. Беженцами стали десятки тысяч человек, но сейчас наступает мирное время и люди возвращаются и восстанавливают свои дома.

Джамаль Махмуд Шхеди работал в банке, неплохо зарабатывал, его большая семья из 10 человек жила в хороших условиях, но когда пришли боевики, им пришлось бежать. Несколько лет скитались по съемным квартирам в Хомсе. Вернувшись, Джамаль с трудом узнал свой дом. Но твердо решил - будет восстанавливать.

«Когда прогнали боевиков и мы вернулись, то увидели, что наш дом сильно поврежден. Стены уцелели, но бандиты растащили все - мебель, вещи, вырвали даже электропроводку. Это было очень печально», - вспоминает Джамаль.

Отступая, террористы уничтожали все, до чего могли дотянуться: и городские здания, и знаменитые памятники архитектуры.

Разминировать Пальмиру помогали российские саперы. На домах все еще остались надписи на русском языке «мин нет». Когда в городе стало безопасно местные власти привлекли подрядчиков для восстановления жилья, чтобы людям было куда возвращаться.

«По просьбе губернатора Пальмиры мы приступили к ремонту 150 домов, чтобы люди могли вернуться. Также наша компания поставила 150 бочек для воды. Закончить восстановление планируем за два месяца», - рассказывает директор строительной компании Зивар Руслан.

Но восстанавливают не только дома. Люди возвращаются и им нужны больницы и школы. Несмотря на нехватку и дороговизну стройматериалов, новый учебный год в Пальмире начался в то же время, что и по всей стране.

«В школе первой ступени - до шестого класса - сейчас 250 детей. А во второй - до девятого класса - всего 50. Но по мере того, как жители будут возвращаться в Пальмиру, увеличится и число учащихся», - говорит завуч местной школы Сатар аль-Кайен.

И так во всей Сирии. В стране сейчас настоящий строительный бум, только за последние 2 года восстановили почти тысячу школ, сотни больниц. Отремонтированы больше 1500 км дорог. Заново отстраивают взорванные мосты. В городах и деревнях вновь появляются свет и вода. У людей есть возможность заработать деньги, открылись почти 15 тысяч предприятий. И этот ренессанс сирийской экономики видят беженцы, которые покинули родную страну, и продолжают возвращаться. Для них в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка сейчас восстанавливают почти 3 тысячи домов.