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Ренессанс Пальмиры: как разрушенный боевиками древний город возвращается к мирной жизни

Алексей Алексеев
03:58 19.09.2020
Отступая, террористы уничтожали все, до чего могли дотянуться: и городские здания, и знаменитые памятники архитектуры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Маленьким жителям Тадмора, города вблизи руин Пальмиры, сложно представить, что не так давно в здесь бурлила жизнь,  на улицах было не протолкнуться от людей и повсюду  слышалась  иностранная речь туристов, которые приезжали сюда со всего мира. Но так было до войны.

Пальмира несколько раз переходила из рук в руки. Здесь велись кровопролитные бои. От ударов артиллерии и взрывов бомб от многих зданий ничего не осталось. Беженцами стали десятки тысяч человек, но сейчас наступает мирное время и люди возвращаются и восстанавливают свои дома.

Джамаль Махмуд Шхеди  работал в банке, неплохо зарабатывал, его большая семья из 10 человек жила в хороших условиях, но когда пришли боевики, им пришлось бежать. Несколько лет скитались по съемным квартирам в Хомсе. Вернувшись, Джамаль с трудом узнал свой дом. Но твердо решил - будет восстанавливать.

«Когда прогнали боевиков и мы вернулись, то увидели, что наш дом сильно поврежден. Стены уцелели, но бандиты растащили все - мебель, вещи, вырвали даже электропроводку. Это было очень печально», - вспоминает Джамаль.

Отступая, террористы уничтожали все, до чего могли дотянуться: и городские здания, и знаменитые памятники архитектуры.

Разминировать Пальмиру помогали российские саперы. На домах все еще остались надписи на русском языке «мин нет». Когда в городе стало безопасно местные власти привлекли подрядчиков для восстановления  жилья, чтобы людям было куда возвращаться.

«По просьбе губернатора Пальмиры мы приступили к ремонту 150 домов, чтобы люди могли вернуться. Также наша компания поставила 150 бочек для воды. Закончить восстановление планируем за два месяца», - рассказывает директор строительной компании Зивар Руслан.

Но восстанавливают не только дома. Люди возвращаются и им нужны больницы и школы. Несмотря на нехватку и дороговизну стройматериалов, новый учебный год в Пальмире начался в то же время, что и по всей стране.

«В школе первой ступени - до шестого класса - сейчас 250 детей. А во второй - до девятого класса - всего 50. Но по мере того, как жители будут возвращаться в Пальмиру, увеличится и число учащихся», - говорит завуч местной школы Сатар аль-Кайен.

И так во всей Сирии. В стране сейчас настоящий строительный бум, только за последние 2 года  восстановили почти тысячу школ, сотни больниц. Отремонтированы больше 1500 км дорог. Заново отстраивают взорванные мосты. В городах и деревнях вновь появляются свет и вода. У людей есть возможность заработать деньги,  открылись почти 15 тысяч предприятий. И этот ренессанс сирийской экономики видят беженцы, которые покинули родную страну, и продолжают возвращаться. Для них в провинциях  Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка сейчас восстанавливают почти 3 тысячи домов.

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