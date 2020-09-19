В США умерла судья Верховного суда Рут Гинзбург
Она посвятила значительную часть своей жизни борьбе за права женщин.
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Судья Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург 18 сентября умерла от рака печени на 88-м году жизни. Соответствующую информацию сообщили в суде.
Гинзбург являлась одной из видных фигур в развитии американского и мирового правозащитного движения. Она посвятила огромную часть своей деятельности борьбе против гендерной дискриминации и достижению равенства женщин и мужчин, став одним из символов феминизма в США.