В стране и мире В США умерла судья Верховного суда Рут Гинзбург Анна Берестовая Она посвятила значительную часть своей жизни борьбе за права женщин. © Фото: Kevin Dietsch, CNP AdMedia, Globallookpress Судья Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург 18 сентября умерла от рака печени на 88-м году жизни. Соответствующую информацию сообщили в суде. Гинзбург являлась одной из видных фигур в развитии американского и мирового правозащитного движения. Она посвятила огромную часть своей деятельности борьбе против гендерной дискриминации и достижению равенства женщин и мужчин, став одним из символов феминизма в США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует