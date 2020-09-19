В США женщины-заключенные рассказали о принудительной стерилизации
Несколько женщин, содержащихся в иммиграционной тюрьме в США, пожаловались на принудительную стерилизацию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: pixabay.com
В США покажут откровения женщин, которые на всю страну поделятся неприятными и жестокими подробностями своего пребывания в тюремной больнице.
Заключенных в местные тюрьмы насильно стерилизовали, причем без из ведома. Тех, кто задавал, лишние вопросы, намеренно вводили в заблуждение.
Детали большого расследования легли в основу документального фильма, который покажут на американском телевидении только в ноябре. Однако трейлер к нему вышел уже сейчас. Подробнее в сюжете Дмитрия Маслака.