В США женщины-заключенные рассказали о принудительной стерилизации

В США покажут откровения женщин, которые на всю страну поделятся неприятными и жестокими подробностями своего пребывания в тюремной больнице.

Заключенных в местные тюрьмы насильно стерилизовали, причем без из ведома. Тех, кто задавал, лишние вопросы, намеренно вводили в заблуждение.

Детали большого расследования легли в основу документального фильма, который покажут на американском телевидении только в ноябре. Однако трейлер к нему вышел уже сейчас. Подробнее в сюжете Дмитрия Маслака.