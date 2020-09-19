Паломники-хасиды пытаются штурмовать украинскую границу

Паломники-хасиды, оказавшиеся застрявшими на между Украиной и Белоруссией, удивляют сотрудников в пограничной зоне. Традиционные молитвы в этой ветви иудаизма выглядят, как веселое пение под гитару.

Именно так полторы тысячи человек, среди которых есть дети с беременными женщинами, предпочитают реагировать на сложившуюся ситуацию. В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции верующие не могут совершить регулярный визит в свой духовный центр Умань.

Находящийся в Черкасской области Украины город недоступен в связи с закрытием границ государства. Паломники решили, что добраться до цели удастся через Белоруссию, однако, хотя белорусы и пропустили их, украинские таможенники не планируют способствовать реализации плана.

В текущем году до Умани удалось добраться лишь двум тысячам верующих – они успели проехать на Украину до закрытия границ. Те же, кто остался между двумя границами, сейчас создают напряженность в отношениях Минска и Киева, где первые призывают вторых к началу диалога, получая в ответ рекомендацию не обнадеживать хасидов впустую. Об этом пишут «Известия».

Тем не менее, несмотря на достаточно острый диалог, по оценкам экспертов, говорить о кризисе в отношении двух государств рано.