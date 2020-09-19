Татьяна Толстая получила гран-при премии «Писатель года»

Известная российская писательница и телеведущая Татьяна Толстая стала обладательницей гран-при литературной премии «Писатель года». О предоставленной награде сообщили организаторы мероприятия.

Приз гран-при, по словам главы Российского союза писателей Дмитрия Кравчука, является некоторой «надстройкой» над основной премией. Он сообщил, что кандидатура Толстой была избрана тайным голосованием жюри, составленного из нескольких признанных литературных авторитетов.

Гран-при премии «Поэт года» был вручен Бахыту Кинжееву. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с призом избранным прозаику и поэту вручается денежная награда в виде 200 тысяч рублей из средств фонда Российского союза писателей.