В Москве перевернулась карета скорой помощи: есть пострадавшие
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.
Уточняется, что при столкновении транспортных средств карета скорой помощи опрокинулась.
«В результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, два человека госпитализированы», - уточняется в сообщении.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
Незадолго до этого, 16 сентября, подобный инцидент произошел на юге Москвы.