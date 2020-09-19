В Москве перевернулась карета скорой помощи: есть пострадавшие

На востоке Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.



Уточняется, что при столкновении транспортных средств карета скорой помощи опрокинулась.

«В результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, два человека госпитализированы», - уточняется в сообщении.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

Незадолго до этого, 16 сентября, подобный инцидент произошел на юге Москвы.