Ведущий «Русского лото» Борисов был госпитализирован
Ухудшение самочувствия произошло во время съемок программы.
© Фото: АГН Москва Global Look Press
Бессменный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов был госпитализирован во время записи очередного выпуска программы, сообщил представитель «Столото».
Уточняется, что ведущий внезапно почувствовал себя плохо, после чего коллеги вызвали бригаду скорой помощи.
«Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Борисовичу и с нетерпением ждем его возвращения», - цитирует РИА Новости представителя.
По предварительным данным, у Борисова подозрение на воспаление легких, пишет сайт «Комсомольской правды».