Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра.
© Фото: Sebastien Fremont Keystone Press Agency Globallookpress
В субботу, 19 сентября, российская модель Наталья Водянова вышла замуж за миллиардер Антуан Арно.
Церемония бракосочетания прошла в Париже под личным контролем мэра города Анн Идальго, пишет Tatler.
В то же время, в своих соцсетях модель не сообщила о торжестве.
Водянова и Арно вместе с 2011 года. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман.
Также у модели есть еще трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.