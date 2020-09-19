Тихановская пригрозила деанонимизацией силовикам, задерживавшим протестующих

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская требует силовиков отпустить всех задержанных в ходе масштабного митинга в центре Минска 19 августа.

По ее словам, в столице Белоруссии происходит настоящий произвол - «массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков».

«Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», - говорится в обращении Тихановской в Сети.

На женском несанкционированном марше в центре Минска собрались около двух тысяч человек.



Крупные беспорядки в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов 9 августа. Граждане требуют аннулировать результаты и провести новое голосование.

Позицию белорусов уже разделили в Евросоюзе, после чего ряд стран ввел запрет на въезд для Лукашенко и членов его правительства.

Незадолго до этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Тихановская в своих заявлениях «говорит не своим голосом».