СМИ: правоохранители перехватили посылку с ядовитым веществом для Трампа

На этой неделе сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов перехватили адресованную Дональду Трампу посылку с ядовитым веществом рицином.

Уточняется, что вся почта, прежде чем попасть в Белый дом, проходит проверку и сортировку специалистами на удаленном объекте.

«Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста», - передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

На данный момент все обстоятельства инцидента проверяют ФБР и Секретная служба США.