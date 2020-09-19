СМИ: правоохранители перехватили посылку с ядовитым веществом для Трампа
На данный момент все обстоятельства инцидента проверяют ФБР и Секретная служба США.
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На этой неделе сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов перехватили адресованную Дональду Трампу посылку с ядовитым веществом рицином.
Уточняется, что вся почта, прежде чем попасть в Белый дом, проходит проверку и сортировку специалистами на удаленном объекте.
«Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста», - передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.
На данный момент все обстоятельства инцидента проверяют ФБР и Секретная служба США.