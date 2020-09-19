В Новосибирске родились двойняшки с разницей в месяц

В Новосибирске у пары появились на свет двойняшки с разницей в один месяц, при этом вынашивали их родная мать и суррогатная.

Уточняется, что пара обратилась в Центр суррогатного материнства из-за того, что самостоятельно забеременеть не удавалось. Однако как только прижились эмбрионы у суррогатной матери, биологическая мать тоже оказалась беременной.

«Оба мальчика похожи друг на друга и на папу. По закону братья считаются двойняшками», - рассказала куратор суррогатного материнства Ольга Патрина в интервью сайту «Комсомольской правды».

По ее словам, у малышей будет одна дата рождения, которую выберут родители.