В Новосибирске родились двойняшки с разницей в месяц
У малышей будет одна дата рождения, которую выберут родители.
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В Новосибирске у пары появились на свет двойняшки с разницей в один месяц, при этом вынашивали их родная мать и суррогатная.
Уточняется, что пара обратилась в Центр суррогатного материнства из-за того, что самостоятельно забеременеть не удавалось. Однако как только прижились эмбрионы у суррогатной матери, биологическая мать тоже оказалась беременной.
«Оба мальчика похожи друг на друга и на папу. По закону братья считаются двойняшками», - рассказала куратор суррогатного материнства Ольга Патрина в интервью сайту «Комсомольской правды».
По ее словам, у малышей будет одна дата рождения, которую выберут родители.