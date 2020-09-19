Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета

В субботу, 19 августа, российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета.

«Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», - сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он подчеркнул, что на самолетах подобного класса на данный момент дольше никто не летал.

Полет двух экипажей Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей.

Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Во время полета бомбардировщики провели три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. Помимо этого, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители Су-35С, а также самолеты иностранных государств.

Уточняется, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.