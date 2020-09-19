На Украине не возражают против предоставления Донбассу особого статуса

Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса, заявил первый президент страны, руководитель украинской делегации на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

«Там требуется особая система управления, и пока мы это не поймем, мы не сможем двигаться вперед», - уточнил он в интервью «Страна.UA».

Кравчук пояснил, что связано это с тем, что районы Донбасса серьезно отличаются от Львова и Ивано-Франковска.

Помимо этого, глава украинской делегации на минских переговорах заявил о готовности к диалогу с представителями гражданского общества неподконтрольных территорий.