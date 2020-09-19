TikTok подал в суд на администрацию президента США

Сервис для создания и просмотра видео TikTok, а также материнская компания ByteDance (Китай) подали иск в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Причиной произошедшего стали намерения запретить работу приложений.

«Трамп превысил свои полномочия и решил запретить сервис по политическим причинам, а не из-за якобы предоставления угрозы для страны», - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя TikTok.

По словам представителей сервиса, в данном случае администрация Трампа нарушает первую поправку к Конституции страны, которая гарантирует свободу слова и средств массовой информации.