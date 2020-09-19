В Москве планируют открыть пять новых станций МЦД до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца 2020 года планируется открыть станции «Ховрино-2» и «Крекшино» на будущих МЦД-3 и МЦД_4.

Помимо этого, запланировано открытие новой платформы на МЦД-2 в Подольске, а также сдача остановочных пунктов на станциях «Долгопрудная» и «Баковка».

«Строительство новых станций и остановочных пунктов позволяет интегрировать МЦД в общую транспортную систему города, связав с другими видами транспорта», - цитирует Бочкарева ТАСС.

Напомним, что движение по первым московским центральным диаметрам открыли в ноябре прошлого года. Благодаря им можно добраться от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.