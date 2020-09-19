В США умер историк и специалист по России Стивен Коэн

В Соединенных Штатах на 82 году жизни скончался известный историк и специалист по России Стивен Коэн.

По словам его супруги Катрин Ванден Хеувел , причиной смерти стала онкология легких.

Коэн родился в штате Кентукки в 1938 году. На протяжении своей карьеры он изучал историю Советского Союза, исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, а также изучал события правления Иосифа Сталина и проблемы, связанные с распадом СССР.

Историк свободно говорил по-русски и достаточно часто посещал Россию.

В частности, в 1989 году по приглашению Михаила Горбачева Коэн посетил празднование Первого мая на Красной площади, пишет The New York Times.