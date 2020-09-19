Машины выбросило на обочину: в Нижегородской области произошло страшное ДТП с пятью погибшими

В субботу, 19 сентября, на 442-м км трассы М-7 в Нижегородской области произошло столкновение трех автомобилей. Видео с места происшествия было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что на асфальте разбросаны осколки стекла, колеса и оторванные части транспортных средств. Два автомобиля в результате столкновения выкинуло на обочину, один продолжает оставаться на проезжей части. На месте работают бригады скорой помощи и правоохранительные органов.

Уточняется, что авария произошла около 17 часов по московскому времени.

«В результате аварии погибли пять человек, один из которых был ребенок на вид 13-14 лет», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Помимо этого, еще трое получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу.

На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются.