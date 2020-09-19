Хабаровск в опасности: уровень воды Амура вновь превысил опасную отметку

В Хабаровском крае уровень воды в реке Амур уже превысил критическую отметку на 23 сантиметра, в результате чего число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 29.

В зоне бедствия оказались десятки жилых домов, дороги и свыше двух тысяч земельных участков.

На данный момент эвакуированы еще не все местные жители. Некоторые из них остаются в островной части Хабаровска, которая практически полностью скрылась под водой.

Сотрудники экстренных служб патрулируют районы города, а также оказывают необходимую помощь.

В то же время, волонтеры делают насыпные и наливные дамбы, устанавливают защитные ограждения, чтобы уберечь прибрежные участки.

Для откачки воды в круглосуточном режиме работают насосы, однако пика паводка еще только ожидают в ближайшие три дня.