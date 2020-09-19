Мечущийся по улицам дикий медведь обеспокоил жителей Хабаровска: видео

В субботу, 19 сентября, на улицах Хабаровска был замечен медведь. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, как огромное дикое животное «несется» по дороге в одном из дворов, видимо, пытаясь найти выход. К настоящему времени жители города уже оборвали звонками телефоны экстренных служб.

В местных пабликах и чатах граждане информируют друг друга о медведе на улицах и рекомендуют оставаться по домам в целях безопасности, пишет портал DVHAB.

Поиском дикого животного занимаются сотрудники правоохранительных органов.