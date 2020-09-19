Мясников рассказал, как «отсрочить» смерть

Врач Александр Мясников призвал россиян не бояться, так как это может продлить жизнь. В эфире канала «Россия 1» доктор объяснил, как связаны религиозные праздники с продолжительностью жизни в Китае и Израиле.

«Вы знаете серьезный факт, что человек может отсрочить смерть? Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой - самым святым в стране праздником - смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, - живут дольше», - объяснил врач.

Как отметил специалист, та же самая ситуация происходит и в Китае перед наступлением очередного Нового года по лунному календарю. То есть когда человек ждет какого-то события, он перестает бояться, и, соответственно, начинает жить совсем другими мыслями, резюмировал Мясников.

Медицинский специалист также добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые зачастую являются обычной «платой за долгожительство».