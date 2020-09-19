Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ осудили планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Валентина Пескова
18:10 19.09.2020
В ведомстве заявили, что санкционные инструменты в отношении Белоруссии нелегитимны с точки зрения международного права.
В МИД РФ осудили планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности в государстве, налаживанию диалога и ослаблению напряженности в республике, о которых так много говорили представители ЕС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как пояснили в ведомстве, налицо - абсолютные попытки руководителей стран ЕС «раскачивать лодку», поэтому Брюссель не должен удивляться тому, что ответные меры последуют обязательно.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела», - указано на сайте МИД РФ.

Как стало известно, сейчас в Евросоюзе согласовывают списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, причастные, по мнению представителей стран ЕС, к фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. Пресс-секретарь Тихановской сообщила, что лидер оппозиционных сил, находящаяся сейчас в Литве, готовится выступить 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.