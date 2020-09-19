В МИД РФ осудили планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности в государстве, налаживанию диалога и ослаблению напряженности в республике, о которых так много говорили представители ЕС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как пояснили в ведомстве, налицо - абсолютные попытки руководителей стран ЕС «раскачивать лодку», поэтому Брюссель не должен удивляться тому, что ответные меры последуют обязательно.

«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела», - указано на сайте МИД РФ.

Как стало известно, сейчас в Евросоюзе согласовывают списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, причастные, по мнению представителей стран ЕС, к фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций. Пресс-секретарь Тихановской сообщила, что лидер оппозиционных сил, находящаяся сейчас в Литве, готовится выступить 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.