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Эпоха жаргона: как Леонид Утесов спел с большой сцены блатную песню

Егор Левин
18:25 19.09.2020
Феномен сочувствия уголовному быту встречался в стихах и песнях, а также описывался видными культурными деятелями советской эпохи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Галина Кмит, РИА Новости

В 1936 году в Москве состоялся правительственный концерт по случаю рекордного беспосадочного перелета до острова в Охотском море. Экипажем самолета командовал легендарный летчик Валерий Чкалов. Одним из главных участников концерта должен был стать эстрадный певец Леонид Утесов, в репертуаре которого была жаргонная песня «С одесского кичмана».

«С одесского кичмана бежали два уркана, бежали два уркана тай на волю. В Вапняровской малине они остановились, они остановились отдохнуть», - прозвучало в тот вечер с кремлевской сцены для всех собравшихся.

По одной из версий, с просьбой спеть к Утесову обратился виновник торжества Чкалов, по другой - генералиссимус и глава СССР Иосиф Сталин.

Феномен определенной романтизации уголовного быта в советской жизни сформулировал в одном из своих стихотворений под названием «Интеллигенция поет блатные песни» поэт Евгений Евтушенко. А авторами небезызвестной «Мурки» могли быть два вполне уважаемых и успешных композитора и поэта. Об этом, и о том, как соседство интеллигенции и маргиналов в советских тюрьмах отразилось на культурной жизни общества, смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда».

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