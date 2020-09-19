В Минске начался марш оппозиции

В субботу, 19 сентября, в столице Белоруссии начался многотысячный марш, который ранее получил название «блестящий». Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, как женщины в яркой одежде плотным потоком направляются в сторону центра Минска. Демонстранты несут с собой плакаты оппозиции и выкрикивают многочисленные лозунги.

По предварительным данным, в митинге принимают участие около двух тысяч человек.

Крупные беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Граждане требуют аннулировать результаты и провести новое голосование.