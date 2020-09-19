Перехват патрульного самолета ВМС США над Черным морем: эксклюзивные кадры из кабины Су-27

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского патрульного самолета над Черным морем, который был проведен 18 сентября.

На кадрах из кабины пилотов видно, что российский истребитель приблизился к борту на достаточно близком расстоянии, после чего переместился левее.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщали, что воздушная цель была идентифицирована экипажем как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС Соединенных Штатов.

Полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Госграницы американским самолетом допущено не было.