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В Госдуме объяснили необходимость изменений в Трудовом кодексе в связи с «удаленкой»

Валентина Пескова
17:40 19.09.2020
В Министерстве труда разрабатывают изменения Трудовой кодекс, которые будут посвящены дистанционной работе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: duma.gov.ru

В настоящее время в Трудовом кодексе есть глава 49.1, которая подразумевает, что человека изначально принимают на работу с условием занятости его дистанционно. Однако в связи с эпидемией COVID-19 в РФ на удаленную работу перевели около шести миллионов сотрудников, которых брали в штат с условием присутствия на стационарном рабочем месте.

Как объяснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев, в связи с этим возникает много правовых моментов, которые должны быть урегулированы законодательно.

«Например, кто должен оплачивать работнику интернет, кто должен обеспечить сотрудника необходимым оборудованием. Все это будет прописываться в Трудовой кодекс и регулироваться либо дополнительным соглашением,  либо локальным нормативным актом, который издается с учетом норм Кодексе», - объяснил Андрей Исаев.

Также в новой главе закона будет прописан пункт о личном времени работника. Сейчас работодатель считает себя вправе привлечь работника 24/7, то есть в любое время дня и ночи.

«Поэтому мы вводим регулирование личного времени работника и его отношений с руководством организации посредством графика, за пределами которого работодатель не может привлечь сотрудника к труду. Иначе он будет обязан оплатить ему эту работу, как сверхурочную. В полуторном размере - первые два часа, и в двойном - последующие», - объяснил Андрей Исаев.

В Трудовом кодексе предлагается также максимально упростить документооборот между работниками, чтобы им не нужно было ездить за подписью документов в офис при дистанционной работе, а получать их копии по электронной почте с наличием электронных подписей. В ТК также пропишут ряд дискриминационных норм, которые не должны содержаться в трудовом договоре с работодателем, по которым он будет вправе уволить сотрудника с работы.

Напомним, в Министерстве труда разрабатывают изменения Трудовой кодекс, которые будут посвящены дистанционной работе. В документ внесут изменения, которые позволят руководителям организаций позволять своим сотрудникам трудиться дистанционно, с сохранением всех их прав.

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