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Куплеты о неволе: как тюремная субкультура попала в обиход советских обывателей

Егор Левин
17:30 19.09.2020
В историях создания криминальных композиций встречались имена известных и талантливых людей, не отбывавших при этом наказания в местах не столь отдаленных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тюремная субкультура имела трагическую и слегка романтическую окраску для советского человека. Это пошло еще со школьных рассказов о декабристах, со времен политических ссыльных.

Интересный феномен советской жизни сформулировал в своем стихотворении с говорящим названием «Интеллигенция поет блатные песни» поэт Евгений Евтушенко. В нем он описал, как песни о тюремной эстетике поют абсолютно все слои советского общества.

«Человек, который отсидел, должен как-то выразиться. Среди них было очень много талантливых людей, которые сочиняли вот эти самые куплеты», - вспоминает пианист, народный артист России Левон Оганезов в эфире передачи «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».

В историях создания криминальных песен встречались имена известных и талантливых людей, не отбывавших при этом наказания в местах не столь отдаленных. К примеру, небезызвестная композиция «Мурка», считавшаяся едва ли не главным музыкальным символом криминального мира, вышла из-под пера «короля танго» композитора Оскара Строка и поэта Якова Ядова. Предполагаемые создатели, в свою очередь, всегда отрекались от создания данной композиции - слава поэта и композитора уголовного мира была им ни к чему.

Смотрите полный выпуск программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым», посвященный месту уголовной романтики в жизни советского общества, на сайте телеканала «Звезда». Речь в нем идет о том, как политическим заключенным приходилось соседствовать в тюрьмах с ворами, и какие исторические последствия имело такое соседство.

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