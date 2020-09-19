В День оружейника в Туле открыли бюст Николая Макаровца

В субботу, 19 сентября, в День оружейника в Туле состоялась торжественная церемония открытия нового корпуса центра подготовки специалистов Конструкторского бюро приборостроения, а также бюста легендарному инженеру Николаю Макаровцу, под руководством которого началось серийное производство знаменитых систем залпового огня «Смерч», «Торнадо» и «Ураган».

Новейший центр КБП - это огромный учебный корпус, где на площади в 19 000 квадратных метров будут проходить стажировку и осваивать сложнейшие системы вооружений как российские военные, так и многочисленные заказчики тульского оружия из десятков стран мира.

«Дорогие друзья, руководители предприятий, конструкторы и инженеры, рабочие и служащие. Благодаря вашему таланту, творческому подходу к делу и добросовестному труду растет наша экономика, укрепляется оборонная мощь Родины, а российское оружие признается лучшим в мире. Уверен, что так и будет впредь», - сказал на церемонии вице-премьер России Юрий Борисов.

Также в ходе мероприятия были награждены местные жители, чья деятельность связана с обеспечением обороноспособности нашей страны.

Помимо этого, зажегся еще один Вечный огонь в память о героях-энергетиках, отстоявших город во время Великой Отечественной войны и восстановивших разрушенные производство.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Исаева.