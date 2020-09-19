Великобритания может ужесточить ограничения из-за коронавируса

В Великобритании началась вторая волна пандемии коронавируса - впервые с начала мая число новых случаев заражения выше четырех тысяч в сутки.

Премьер-министр Борис Джонсон заявляет, что повторного карантина в стране не будет, однако необходимо усилить ограничительные меры и строго их соблюдать.

Накануне Джонсон лично посетил исследовательский центр по изучению коронавируса, где ему показали образцы вакцины, хранящиеся в жидком азоте.

На данный момент испытания препарата приостановлены, так как у одного из пациентов появилась серьезная побочная реакция.

Незадолго до этого в российском Минздраве сообщили, что на территории России второй волны COVID-19 не прогнозируется, а говорить о ней можно только тогда, когда будет пройдена первая.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 30 406 197 человек, из которых выздоровели более 20 683 110.