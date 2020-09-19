Борисов: российскую армию оснастят новым вооружением на 70% до конца года
По словам вице-премьера, из-за пандемии коронавируса срывов гособоронзаказа допущено не было.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что вооруженные силы РФ до конца 2020 года будут на 70% оснащены новыми современными видами оружия и военной техники.
Также он уточнил, что из-за пандемии коронавируса срывов гособоронзаказа допущено не было.
«Российские оборонщики не снизили темпы, все планы 2020 года будут выполнены», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-24».
По словам вице-премьера, мониторинг этого происходит практически в ручном режиме.