Борисов: российскую армию оснастят новым вооружением на 70% до конца года

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что вооруженные силы РФ до конца 2020 года будут на 70% оснащены новыми современными видами оружия и военной техники.

Также он уточнил, что из-за пандемии коронавируса срывов гособоронзаказа допущено не было.

«Российские оборонщики не снизили темпы, все планы 2020 года будут выполнены», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам вице-премьера, мониторинг этого происходит практически в ручном режиме.