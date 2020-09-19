«Все замечательно»: актер Назаров рассказал о лечении от коронавируса в больнице
На данный момент артист чувствует себя хорошо, однако две недели будет находиться дома на карантине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Актер Юрий Назаров, проходивший лечение от коронавируса в больнице, в комментарии «Звезде» рассказал о специфике процедур и отношении врачей в медучреждении.
«Заботливо, каждый день плазма, капельницы и сдача крови. Выпустили на волю, низкий поклон», - сказал артист.
Также во время пребывания в больнице Назаров отметил вкусное и сбалансированное питание, в частности, ему очень понравился плов.
«Все великолепно, все любили, все уважали, все замечательно», - заключил актер.
На данный момент артист чувствует себя хорошо, однако две недели будет находиться дома на карантине.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 30 миллионов человек, из которых выздоровели свыше 20 683 110.