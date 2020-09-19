В Подмосковье начались пробные включения отопления

В Московской области начали пробный запуск отопительных систем в различных учреждениях. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в первую очередь коммунальные службы подключат к теплу батареи в школах, детских садах и больницах.

«К началу осенне-зимнего периода подготовили и проверили 2,5 тысячи котельных, 55 тысяч МКД, около 40 тысяч электросетевых подстанций», - цитирует главу регионального минэнергетики Александра Самарина «Подмосковье сегодня».

Руководитель обратился с просьбой к жителям региона проверить работу батарей и внутридомовых коммуникаций, и в случае обнаружения протечек проинформировать об этом единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.

Узнать график включения отопления в своих домах жители Московской области смогут при помощи интерактивной карты. Для этого в подъездах повесят объявления с QR-кодом.