Конструктор Ефремов назвал своевременным показ образцов нового вооружения России
Почетный гендиректор и почетный генеральный конструктор «НПО машиностроения» Герберт Ефремов заявил, что характеристики новейших образцов российского вооружения были продемонстрированы миру своевременно. В свой профессиональный праздник инженер-конструктор получил поздравления лично от президента РФ Владимира Путина.
Герберт Ефремов отметил, что президент является «главным оценщиком и главным приемщиком» разработок отечественной оборонки, поэтому отмечаемый 19 сентября День оружейника является и его праздником.
«Открытые вовремя миру представленные новейшие отечественные боевые комплексы - не фантастика, а реальность. Это ваше умение, которого, по-моему, у других ни у кого нет», - обратился Ефремов к Путину.
Почетный конструктор также поблагодарил главу государства за высокую награду - орден Андрея Первозванного с мечами, отметив, что для него это полная неожиданность.