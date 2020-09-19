В стране и мире Конструктор Ефремов назвал своевременным показ образцов нового вооружения России Валентина Пескова В День оружейника с почетным конструктором пообщался президент РФ, наградив его орденом Андрея Первозванного с мечами. © Фото: пресс-служба президента РФ Почетный гендиректор и почетный генеральный конструктор «НПО машиностроения» Герберт Ефремов заявил, что характеристики новейших образцов российского вооружения были продемонстрированы миру своевременно. В свой профессиональный праздник инженер-конструктор получил поздравления лично от президента РФ Владимира Путина. Герберт Ефремов отметил, что президент является «главным оценщиком и главным приемщиком» разработок отечественной оборонки, поэтому отмечаемый 19 сентября День оружейника является и его праздником. «Открытые вовремя миру представленные новейшие отечественные боевые комплексы - не фантастика, а реальность. Это ваше умение, которого, по-моему, у других ни у кого нет», - обратился Ефремов к Путину. Почетный конструктор также поблагодарил главу государства за высокую награду - орден Андрея Первозванного с мечами, отметив, что для него это полная неожиданность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует