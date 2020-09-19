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В Минздраве объяснили, когда можно говорить о второй волне COVID-19

Светлана Головина
15:43 19.09.2020
По словам специалиста, осенью на территории России ожидается небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, в частности в сентябре-октябре.
В Минздраве объяснили, когда можно говорить о второй волне COVID-19
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Главный внештатный инфекционист Минздрава России  Владимир Чуланов заявил, что о второй волне коронавируса нужно говорить только в том случае, когда уже полностью пройдена первая.

«У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», - сказал специалист  в ходе VII научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона».

По словам Чуланова, осенью на территории России ожидается небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, в частности в сентябре-октябре.

В опубликованном видео Минздрава КБР в Instagram, инфекционист пояснил, что связано это с повышением активности социальных контактов.

Накануне в России впервые с июля текущего года число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 превысило шесть тысяч.

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