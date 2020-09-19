В Минздраве объяснили, когда можно говорить о второй волне COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что о второй волне коронавируса нужно говорить только в том случае, когда уже полностью пройдена первая.

«У нас было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался. То есть, говорить о второй волне, мне кажется, не очень правильно», - сказал специалист в ходе VII научно-практической конференции «Актуальные вопросы инфекционной патологии Северо-Кавказского региона».

По словам Чуланова, осенью на территории России ожидается небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, в частности в сентябре-октябре.

В опубликованном видео Минздрава КБР в Instagram, инфекционист пояснил, что связано это с повышением активности социальных контактов.



Накануне в России впервые с июля текущего года число ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 превысило шесть тысяч.



