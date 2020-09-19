В Рыбинске арестовали обвиняемого в убийстве детей

В субботу, 19 сентября, городской суд Рыбинска отправил под арест обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 15 ноября 2020 года», - цитирует ее РИА Новости.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками правоохранительных органов 18 сентября в одном из садоводческих товариществ Рыбинска, где он прятался в высокой траве.

После задержания мужчина заявил следователям, что признает свою вину и рассказал, как совершал преступление.

Трагедия произошла 15 сентября. Тела девочек 8 и 13 лет с признаками насильственной смерти были обнаружены матерью погибших.