Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19

Второй волны заболеваемости коронавирусом в России не будет. Такое заключение сделал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Специалист пояснил, что осенью в стране произойдет небольшой рост заболеваемости COVID-19, однако он не связывает данный показатель с сезонным фактором или возвращением к активному образу жизни людей после режима самоизоляции.

«Мы ожидаем, что это будет не вторая волна, а только небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью завершится первая», - цитирует инфекциониста ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, в России впервые с июля число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом превысило шесть тысяч. За минувшие сутки специалсты выявили 6 065 новых случаев COVID-19. При этом наибольшее количество - 825 человек из них - заболели в Москве.