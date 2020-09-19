Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19

Валентина Пескова
15:21 19.09.2020
Специалист отметил, что в стране будет небольшой рост заболеваемости инфекцией, однако это никак не связано с сезонным фактором.
Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Второй волны заболеваемости коронавирусом в России не будет. Такое заключение сделал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Специалист пояснил, что осенью в стране произойдет небольшой рост заболеваемости COVID-19, однако он не связывает данный показатель с сезонным фактором или возвращением к активному образу жизни людей после режима самоизоляции.

«Мы ожидаем, что это будет не вторая волна, а только небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью завершится первая», - цитирует инфекциониста ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, в России впервые с июля число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом превысило шесть тысяч. За минувшие сутки специалсты выявили 6 065 новых случаев COVID-19. При этом наибольшее количество - 825 человек из них - заболели в Москве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:58 В стране и мире
Конструктор Ефремов назвал своевременным показ образцов нового вооружения России
15:21 В стране и мире
Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19
15:24 В стране и мире
В Рыбинске арестовали обвиняемого в убийстве детей
15:00 Вопросы истории
Видео
«Княжество Ховрино»: как современные москвичи оказались потомками византийских правителей
10:25 В стране и мире
Видео
Следователи выясняют причины отравления детей хлором в Санкт-Петербурге
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.