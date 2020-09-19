Утонули в быту: спасатели не могут найти пожилую пару в заваленной мусором квартире

Посреди Северной столицы, в квартире, с пола до потолка заполненной огромным количеством мусора, пытаются отыскать пожилую супружескую пару.

Делом заняты профессиональные спасатели. В настоящее время из жилища уже вынесли несколько мешков отходов, однако пока поиск людей не принес успеха.

Искать мужа с женой начали после обращения граждан, предположивших, что пропавшие пожилые супруги могут находиться в своем невероятно захламленном доме. Соответствующую информацию сообщают в пресс-службе районного отделения МЧС.

В прессе сообщают, что исчезновение 65-летней жительницы Санкт-Петербурга, проживающей вместе с мужем в Купчино, заметили на работе и заявили в полицию.