Утонули в быту: спасатели не могут найти пожилую пару в заваленной мусором квартире
Тревогу забили работодатели 65-летней петербурженки после того, как она перестала появляться на месте.
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Посреди Северной столицы, в квартире, с пола до потолка заполненной огромным количеством мусора, пытаются отыскать пожилую супружескую пару.
Делом заняты профессиональные спасатели. В настоящее время из жилища уже вынесли несколько мешков отходов, однако пока поиск людей не принес успеха.
Искать мужа с женой начали после обращения граждан, предположивших, что пропавшие пожилые супруги могут находиться в своем невероятно захламленном доме. Соответствующую информацию сообщают в пресс-службе районного отделения МЧС.
В прессе сообщают, что исчезновение 65-летней жительницы Санкт-Петербурга, проживающей вместе с мужем в Купчино, заметили на работе и заявили в полицию.