Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

Кирилл Васин
14:10 19.09.2020
Юморист ответил на комментарий подписчицы в социальной сети.
Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Известный юморист Евгений Петросян рассказал, почему расстался с бывшей супругой Еленой Степаненко.

В ответ на комментарий подписчицы в социальной сети, которая предположила, что инициатором разрыва был именно он, Петросян заявил, что это не так.

«Я не “выбрасывал” Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», - написал Петросян на своей странице в Instagram.

Ранее Евгений Петросян в день своего 75-летия, 16 сентября, показал  маленького сына. Известный юморист выложил фото с ребенком в своем профиле в Instagram. Петросян написал, что мальчик получил имя Ваган.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
14:05 В стране и мире
Видео
Путин наградил создателя гиперзвукового «Авангарда» орденом Андрея Первозванного
12:20 В стране и мире
Задержанному подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявлено обвинение
14:02 ОПК
Видео
Путин: оружие РФ превосходит разработки других стран
11:17 В стране и мире
Видео
В американском Рочестере произошла стрельба: есть жертвы
10:25 В стране и мире
Видео
Следователи выясняют причины отравления детей хлором в Санкт-Петербурге
Популярное
Популярное
Доктор Мясников назвал продукты для улучшения сна
Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой
Видео
Две по цене одной: как Илон Маск хотел купить российские ракеты для SpaceX
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.