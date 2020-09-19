Петросян рассказал, почему расстался со Степаненко

Известный юморист Евгений Петросян рассказал, почему расстался с бывшей супругой Еленой Степаненко.

В ответ на комментарий подписчицы в социальной сети, которая предположила, что инициатором разрыва был именно он, Петросян заявил, что это не так.

«Я не “выбрасывал” Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно», - написал Петросян на своей странице в Instagram.

Ранее Евгений Петросян в день своего 75-летия, 16 сентября, показал маленького сына. Известный юморист выложил фото с ребенком в своем профиле в Instagram. Петросян написал, что мальчик получил имя Ваган.